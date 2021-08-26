В Литве выявлено 703 новых случая Covid-19, в Эстонии - 405

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 703 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались семь человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Трое умерших принадлежали к возрастной группе 70-79, двое были старше 80 лет, один старше 50 и один человек - старше 60 лет.

Все они были либо не привиты, либо привиты не полностью.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 282,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,7%.

За минувшие сутки было сделано 7281 молекулярный тест (ПЦР) и 6945 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 296 тыс. 96 человек, из них всё еще больны 6835.

От коронавируса в Литве скончались 4513 человек, из них 23 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9185 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 4961тест на коронавирус, позитивный результат дали 405 из них, то есть 8,2 процента тестов.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, 317 человек, то есть 78,3 процента не вакцинированы, у 88 человек, то есть у 21,7 процента, курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 310 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 6,7 процента тестов.