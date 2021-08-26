Интарс Бусулис рассказал, чем его угощает Филипп Киркоров
Популярный в России латвийский певец Интарс Бусулис стал гостем шоу Kad viņas satiekas на канале STV Pirmā!. В программе артист рассказал, чем его угощает Филипп Киркоров.
Популярный в России латвийский певец Интарс Бусулис стал гостем шоу Kad viņas satiekas на канале STV Pirmā!. В программе артист рассказал, чем его угощает Филипп Киркоров.
Бусулис признался, что когда он бывает в Москве, то обычно ест карбонад с майонезом и ананасами, а когда гостит у короля российской эстрады Филиппа Киркорова, то они идут в китайский ресторан.
На упреки в том, что местные звезды слишком близки к Востоку, Бусулис отвечает: "Там очень хорошо. Меня не беспокоят эти упреки, потому что я не шпион, не желаю зла людям, и они мне тоже. Своим я там никогда не буду, я гость. О политике я не шучу".
Кроме того, Интарс заметил, что ему ближе и проще русский язык, чем английский.
"Мне хорошо, что я никоим образом не могу испортить свою репутацию. В принципе, я могу делать все и больше, чем другие исполнители, и быть таким, какой я есть", - добавил он.
Напомним, 19 августа в Сочи состоялось открытие международного фестиваля "Новая волна - 2021". Известно, что на ежегодное мероприятие, которое устраивает продюсер и композитор Игорь Крутой, приехали артисты со всего мира. В том числе и Интарс Бусулис.