Чт, 26.08.2021
Я чувствовала себя обреченной на смерть. Буквально. Я потеряла надежду. Мы чудом выбрались. Ариана Саид, афганская поп-звезда
Ариана Саид, афганская поп-звезда

Интарс Бусулис рассказал, чем его угощает Филипп Киркоров

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Популярный в России латвийский певец Интарс Бусулис стал гостем шоу Kad viņas satiekas на канале STV Pirmā!. В программе артист рассказал, чем его угощает Филипп Киркоров.

Бусулис признался, что когда он бывает в Москве, то обычно ест карбонад с майонезом и ананасами, а когда гостит у короля российской эстрады Филиппа Киркорова, то они идут в китайский ресторан. 

На упреки в том, что местные звезды слишком близки к Востоку, Бусулис отвечает: "Там очень хорошо. Меня не беспокоят эти упреки, потому что я не шпион, не желаю зла людям, и они мне тоже. Своим я там никогда не буду, я гость. О политике я не шучу". 

Кроме того, Интарс заметил, что ему ближе и проще русский язык, чем английский. 

"Мне хорошо, что я никоим образом не могу испортить свою репутацию. В принципе, я могу делать все и больше, чем другие исполнители, и быть таким, какой я есть", - добавил он.

Напомним, 19 августа в Сочи состоялось открытие международного фестиваля "Новая волна - 2021". Известно, что на ежегодное мероприятие, которое устраивает продюсер и композитор Игорь Крутой, приехали артисты со всего мира. В том числе и Интарс Бусулис.


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