Концептуально поддержана обязательная вакцинация для депутатов Сейма

За это предложение проголосовали депутаты Эдвин Шноре (Национальное объединение), Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия), Айнар Латковскис ("Новое Единство"), Мартиньш Штейнс ("Для развития/За!"), Атис Закатистов и Раймонд Бергманис (Союз зеленых и крестьян).

Против были Иван Клементьев ("Согласие") и Марис Можвилло ("За человечную Латвию"), которые считают, что включение какой-либо категории в закон об "обязательной вакцинации" нарушает права человека и ухудшает общее настроение в стране.

Планируется, что и переболевшие Covid-19 депутаты смогут работать в парламенте очно, а с тестами - нет, хотя в начале недели совет фракций Сейма решил, что парламентарии смогут работать и с отрицательными тестами на Covid-19.

В то же время депутаты комиссии еще не решили, как поступать с теми, кто не болел и не вакцинировался.

Депутат Новой консервативной партии Кришьянис Фелдманс, выдвинувший предложение об обязательной вакцинации депутатов, заявил, что текущая эпидемиологическая ситуация вызывает опасения относительно увеличения совокупного уровня заболеваемости. При "желтом" уровне заболеваемости ограничения намного строже, и в этих условиях с тестами и сомнительной вентиляцией работа 100 депутатов парламента будет небезопасной, поэтому он призвал политиков взять на себя ответственность и пройти вакцинацию. Фелдманс призвал коллег показать пример в этой кризисной ситуации.

Марис Можвилло со своей стороны заявил, что это попытка Фелдманса включить в законопроект "бомбу замедленного действия" под названием "принудительная вакцинация определенных групп населения".

По его мнению, вакцинация должна быть добровольной и для депутатов, чтобы Кабинет министров или коалиция не захотели использовать это в качестве аргумента и требовать сертификат о вакцинации и у сотрудников учреждений здравоохранения и социального ухода.

Председатель комиссии Юрис Ранцанс напомнил, что депутаты обязаны встречаться с избирателями и депутат-антиваксер не должен становиться источником инфекции и заражать других. "Я понимаю, что часть оппозиции в настоящее время пытается набрать политический капитал в этом вопросе, но я призываю к ответственности и пониманию того, что у нас также есть моральное обязательство подавать пример и не заражать других вирусом", - сказал он.

Представитель юридического бюро Сейма Ливия Миллере отметила, что в определенных случаях права депутатов могут быть ограничены законом. Это признано экспертами по конституционному праву, но она призвала политиков понимать последствия этого решения, а именно что произойдет с теми депутатами Сейма, которые откажутся от вакцинации.

Со своей стороны Шноре призвал распространить норму и на должностных лиц Министерства здравоохранения и других министерств, поскольку это будет один из лучших способов убедить общественность прививаться от Covid-19.