"Зенит" против "Челси" и ПСЖ с "Сити". Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов
В четверг, 26 сентября, в Ньоне состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
В четверг, 26 сентября, в Ньоне состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Итоги жеребьёвки:
Группа А: "Манчестер Сити" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).
Группа В: "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия), "Милан" (Италия).
Группа С: "Спортинг" (Португалия), "Боруссия" (Германия), "Аякс" (Нидерланды), "Бешикташ" (Турция).
Группа D: "Интер" (Италия), "Реал" (Испания), "Шахтёр" (Украина), "Шериф" (Молдавия).
Группа Е: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Динамо" (Украина).
Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария).
Группа G: "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия).
Группа Н: "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), "Мальмё" (Швеция).
Напомним, что команды из одной страны не могли встретиться на групповом этапе. Кроме того, согласно решению УЕФА, клубы из России и Украины также были разведены по разным группам.
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 14 и 15 сентября, а завершится групповая стадия матчами 7 и 8 декабря. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.