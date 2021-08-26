Призёр Олимпиады в Токио отдала подаренную ей квартиру своему тренеру

22-летняя украинка стала бронзовым призёром Олимпиады, победив в поединке за третье место латвийскую спортсменку Анастасию Григорьеву (3:1).

За это достижение глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин вручил ей ключи от квартиры площадью 41 кв. м в её родном городе Ирпень, но спортсменка решила передать квартиру своему тренеру Владимиру Яременко, который всегда её поддерживал.

"За всеми моими победами стоит ещё один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени.

Чтобы вы понимали, было такое время, когда он покупал мне одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь.

И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеры остались без квартир, я всё равно хочу сказать своему тренеру спасибо и отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы её заслужили! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А вы мне как всегда поможете", - написала Коляденко в своих соцсетях.

Галерея: Ирина Коляденко и Анастасия Григорьева в поединке за третье место на Олимпиаде-2020

Добавим, что на следующий день после заявления Коляденко городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что спортсменке выделят ещё одну квартиру. "Вчера Ирина Коляденко отказалась от квартиры и отдала её своему тренеру. В Украине это беспрецедентный поступок. Ирпень не мог стоять в стороне, и мы дали ещё одну квартиру нашей медалистке. Для Ирпеня она чемпионка, мы её очень любим и в дальнейшем будем поддерживать", - приводит слова Маркушина "Укринформ".