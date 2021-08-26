Объявлен состав сборной на матчи против Гибралтара, Норвегии и Черногории

Подопечные Дайниса Казакевича в первую неделю сентября проведут три матча - 1 сентября в Риге против Гибралтара, 4 сентября домашняя игра против Норвегии и 7 сентября выездной матч против Черногории.

Сборная Латвии в марте этого года провела три встречи в рамках отборочной группы G, в которых смогла набрать одно очко. После поражений от Черногории (1:2), Нидерландов (0:2) и ничьей с Турцией (3:3) сборная Латвии занимает 5-е место в группе.

Главный тренер сборной Латвии огласил список из 27 футболистов, которые были приглашены в тренировочный лагерь.

Список кандидатов в сборную :

Вратари: Павел Штейнбор ("Ягеллония", Польша), Роберт Озолс ("Рига"), Рихард Матревиц ("Валмиера").

Защитники: Антоний Черномордый, Владислав Фёдоров (оба - "Рига"), Райвис Юрковскис ("Дандолк", Ирландия), Марцис Ошс ("Спартак", Юрмала), Каспар Дубра ("Олександрия", Украина), Элвис Стуглис, Владислав Сорокин, Роберт Савалниекс (все РФШ), Игорь Тарасов ("Этникос", Кипр).

Полузащитники: Артур Зюзин, Ренарс Варславанс (оба - РФШ), Янис Икауниекс ("КуПС", Финляндия), Андрей Цыганик ("ДАК 1904", Словакия), Эдуард Эмсис ("Ноа", Армения), Алвис Яунземс ("Валмиера"), Кришс Карклиньш, Мартиньш Кигурс (оба - "Лиепая"), Кристерс Тоберс ("Лехия", Польша), Владимир Камеш, Алексей Савельев (оба - "Рига")