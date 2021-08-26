Погода в пятницу: отступит ли дождь?
В пятницу, 27 августа, во многих местах страны ожидаются дожди, в западной и центральной части станет немного теплее, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 27 августа, во многих местах страны ожидаются дожди, в западной и центральной части станет немного теплее, прогнозируют синоптики.
В восточной части Латвии тоже ожидаются туман и пасмурная погода.
Во второй половине дня и вечером в регионах Латгале, Селии и Видземе, начиная с юго-востока, ожидаются ливни, а местами - и сильные грозы.
Будет дуть медленный и умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура ночью опустится до +9...+14 градусов тепла, днем достигнет +15...+21 градуса.
В столице синоптики прогнозируют кратковременные дожди, до рассвета облачности будет меньше. Ожидается слабый восточный, северо-восточный ветер. Температура ночью опустится до +11 градусов, а днем воздух прогреется до +18 градусов.