Погода в пятницу: отступит ли дождь?

В восточной части Латвии тоже ожидаются туман и пасмурная погода.

Во второй половине дня и вечером в регионах Латгале, Селии и Видземе, начиная с юго-востока, ожидаются ливни, а местами - и сильные грозы.

Будет дуть медленный и умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура ночью опустится до +9...+14 градусов тепла, днем достигнет +15...+21 градуса.