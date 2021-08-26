Тестирование школьников: некоторые родители ведут себя вульгарно и унижающе

Он отметил, что обычно родители поддерживают тестирование детей, но некоторые позволяют говорить с учителями вульгарно и унижать их.

Директор сказал, что Центральная лаборатория поставила сосуды для тестирование в последнюю минуту в понедельник. "Хорошо, что мы не назначили тестирование на понедельник, потому что не смогли бы его провести. Учащимся была предоставлена ​​возможность выбрать день, когда они смогут прийти в школу и пройти тест", - сказал Юрс.

Говоря об охвате вакцинацией в образовательном учреждении, Юрс сказал, что большая часть школьного персонала вакцинирована. "Три-четыре педагога не были вакцинированы по состоянию здоровья", - сказал он.

В начале нового учебного года ученики смогут получить маски для лица, которые остались с прошлого учебного года. Директор признал, что сопротивление родителей использованию масок уменьшилось. В некоторых случаях необходимость использования масок объясняется родителям индивидуально.

На сегодняшний день директор школы не получил никаких заявлений от родителей о том, что они хотят, чтобы их дети учились дома. "Если есть такие заявки, то учителя готовы оказывать родителям методическую поддержку и проверять полученные ребенком дома знания дистанционно. Конечно, это увеличит нагрузку на учителей", - признал Юрс.

Уже сообщалось, что для того, чтобы школьники имели возможность безопасно учиться очно, с понедельника в учреждениях начального, среднего и профессионального образования начинается самое обширное на данный момент тестирование на Covid-19 в Латвии.