Фото ⟩ У аэропорта Кабула террорист-смертник устроил взрыв. Погибли 13 человек, среди них - военные США

Как сообщает Reuters со ссылкой на американских военных, взрыв устроил террорист-смертник.

Al Jazeera сообщает, что после взрыва в округе аэропорта также была слышна стрельба. По данным Fox News, пострадали не менее трех военнослужащих США, среди погибших, по словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, они также есть.

По словам очевидцев, практически одновременно с первым прогремел и второй взрыв - у отеля "Барон" недалеко от аэропорта. В этом отеле обычно останавливались американские граждане, но в последние дни он использовался в основном для размещения ожидающих своей очереди на вылет из Афганистана.

Сотрудник Fox News со ссылкой на источники сообщил, что вблизи аэропорта находятся "сотни бойцов" террористической группировки "Вилаят Хорасан" и что в ближайшее время возможны новые атаки. Эта группировка в 2014 году откололась от "Талибана" по идеологическим причинам и присягнула на верность ИГИЛ.

Это первый теракт в Афганистане после захвата власти "Талибаном".

Picture from near Baron Gate, Kabul airport. Explosion just now. #Afgahnistan pic.twitter.com/jypJkS0YxJ — Gareth Browne (@BrowneGareth) August 26, 2021

Another picture taken close to Baron Hotel, Kabul airport #Afghanistan pic.twitter.com/g3BAQBWGaU — Gareth Browne (@BrowneGareth) August 26, 2021

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX