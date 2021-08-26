Чт, 26.08.2021
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Уга Думпис, инфекционист
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Фото ⟩ У аэропорта Кабула террорист-смертник устроил взрыв. Погибли 13 человек, среди них - военные США

ФОТО: SCANPIX

Недалеко от международного аэропорта в Кабуле произошел взрыв, пишет "Медуза". Погибли 13 человек, около 60 получили ранения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на американских военных, взрыв устроил террорист-смертник.

Al Jazeera сообщает, что после взрыва в округе аэропорта также была слышна стрельба. По данным Fox News, пострадали не менее трех военнослужащих США, среди погибших, по словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, они также есть.

По словам очевидцев, практически одновременно с первым прогремел и второй взрыв - у отеля "Барон" недалеко от аэропорта. В этом отеле обычно останавливались американские граждане, но в последние дни он использовался в основном для размещения ожидающих своей очереди на вылет из Афганистана.

Сотрудник Fox News со ссылкой на источники сообщил, что вблизи аэропорта находятся "сотни бойцов" террористической группировки "Вилаят Хорасан" и что в ближайшее время возможны новые атаки. Эта группировка в 2014 году откололась от "Талибана" по идеологическим причинам и присягнула на верность ИГИЛ.

Это первый теракт в Афганистане после захвата власти "Талибаном".

ФОТО: SCANPIX
ФОТО: SCANPIX

Аэропорт Кабула сейчас единственное место, откуда можно улететь из Афганистана. С 15 августа, когда власть в стране захватили боевики движения "Талибан", в аэропорту находятся тысячи людей в надежде покинуть страну.


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