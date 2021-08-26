"Рига" проиграла в Гибралтаре и не смогла выйти в групповой этап Лиги конференций

Матч проходил в Гибралтаре и завершился со счётом 3:1 в пользу "Линкольн Ред Импс".

"Рига" вышла вперёд в матче на 19-й минуте благодаря голу Юрия Вакулко, но ещё до перерыва хозяевам удалось сравнять счёт - на 32-й минуте Лиам Уокер реализовал 11-метровый удар. В основное время голов больше забито не было, поэтому судьба противостояния решилась в экстра-таймах, в которых хозяева дважды сумели огорчить чемпиона Латвии.

Сначала "Линкольн" вышел вперёд благодаря голу 38-летнего Роя Чиполины, а в самом конце матча Киан Ронен поставил точку в матче, расстреляв ворота "Риги" с близкого расстояния.

Таким образом, подопечные Андриса Рихерта по сумме двух встреч потерпели поражение со счётом 2:4 и не сумели пробиться в групповой этап Лиги конференций. Жеребьёвка группового этапа состоится 27 августа.