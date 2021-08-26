Фото ⟩ Рижане обеспокоены покрытием моста у Национальной оперы
Рижане в соцсетях выразили обеспокоенность низким качеством асфальтирования мостика через Рижский канал у Латвийской национальной оперы.
Рижане в соцсетях выразили обеспокоенность низким качеством асфальтирования мостика через Рижский канал у Латвийской национальной оперы.
Марис Калейс, стартовавший на выборах в Рижскую думу указал в своем микроблоге Twitter, что покрытие нанесено "криво, косо".
Некоторые комментаторы считают, что все это потому, что асфальт свежий, а когда он станет светлее, будет выглядеть лучше.
Галерея: Некачественно уложенный асфальт на мостике у Латвийской национальной оперы
По наблюдениям LЕТА, новое покрытие действительно выглядит нанесенным поверхностно - местами оно уложено поверх брусчатки парковой дорожки, закрывает часть кирпичного бордюра мостика.
Переход с дорожки на асфальт также неровный и с перепадами по высоте.
Как указали LЕТА в Рижской думе, работы еще не завершены и не приняты, но ответственность за их качество несет компания.
Работы выполнило предприятие Rīgas tilti, их примерная стоимость - 3785 евро.
Дату завершения работ сейчас предсказать невозможно из-за погодных условий.