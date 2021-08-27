Видео ⟩ Екатерина Варнава впервые о неудавшейся беременности: "У меня был выкидыш"

Екатерина призналась, что в жизни часто грустит. Она отметила, что порой ей хочется плакать, но она не может. Кроме того, артистка не стала отрицать, что она очень требовательна. Вместе с этим она очень щедрая.

Варнава объяснила, что поменяла внешность (цвет глаз и волос), потому что ей так хотелось. Теперь она чувствует себя уверенно. Пластические операции на лице актриса не делала, но грудь раньше у нее была больше.

"Я не раз об этом говорила в интервью. Я себе сделала уменьшение груди... У меня была грудь шестого размера", - рассказала актриса.

Операцию она сделала, потому что у нее стала болеть спина. Делала два раза. После первой операции в США у нее сильно тянули швы и было больно. Второй раз оперировалась Катя в России.

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Екатерина Варнава когда-то встречалась со своим коллегой Дмитрием Хрусталевым. Но однажды она приняла решение прекратить эти отношения. Инициатором разрыва была телеведущая, которая объяснила Хрусталеву, что ему нужна другая девушка. Было очень сложно и работать, и жить вместе.

Сейчас Катя встречается с 29-летним режиссером Александром Молочниковым. Она не торопится идти с ним в загс, зато не против стать матерью его детей.

"Мне приходится с чем-то мириться, и ему приходится... Я в социальном плане более опытная, но когда что-то выясняем, то он опытнее", - призналась Варнава.

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Она не знает, почему не хочет замуж. Кстати, Хрусталев когда-то ей делал предложение, но она не согласилась.

"Был период, когда я это слышала каждый божий день. Это не просто разрывает мое личное пространство, в него плюют! Когда вы задаете подобные вопросы женщине, не родившей до 36 лет, то, скорее всего, у нее на это были какие-то причины... Возможно, она этого не хотела. Возможно, у нее есть какие-то проблемы со здоровьем", - объяснила Варнава.

Впервые она сказала о том, что потеряла ребенка на раннем сроке беременности.

"У меня был выкидыш... Очень серьезно переживала это... Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отщепление плода...

В общем, произошло все очень сумбурно и быстро. А ведь я уже успела представить себя мамой... Я люблю детей. Я работала с детьми... Уверена, что все они классные, с ними интереснее, чем со взрослыми", - разоткровенничалась 36-летняя артистка.

Она объяснила, что сейчас она пытается стать мамой, но у нее не получается.

"Очень верю в чудо", - призналась Катя.

Ранее режиссер, сценарист и актер Александр Молочников стал гостем шоу "Осторожно, Собчак!". Он признался, что таких чувств, как к Екатерине, у него еще не было. Он рассказал о первой встрече с телеведущей.