ФОТО: Publicitātes foto

Гитлер и Сталин, два человека выдающейся судьбы. Самые страшные диктаторы ХХ века. Новый двухсерийный документальный фильм Viasat History «Гитлер против Сталина», премьера которого состоится в субботу, представляет последние откровения о самых печально известных отношениях ХХ века; заключив германо-советский пакт, Сталин и Гитлер сделали невозможное.

ФОТО: Publicitātes foto

При всем их противостоянии и радикальном антагонизме у этих двух личностей было больше общего, чем мы думаем. Хотя они никогда не встречались, их сопричастность и сотрудничество остаются черной дырой современной истории. Что они думали друг о друге? Как они влияли друг на друга? До сих пор... Десятилетиями это оставалось тайной за семью печатями. Фильм освещает последние откровения о самых печально известных отношениях XX века.

ФОТО: Publicitātes foto

Мы долго игнорировали «личные» отношения между Гитлером и Сталиным, эту смесь недоверия и взаимного очарования, которая сделала их непримиримыми врагами, прежде чем они стали участниками дипломатического фарса. Заключая германо-советский пакт, Сталин и Гитлер отбросили всякую политическую логику, чтобы заставить западные демократии поверить в невозможность такого сближения и окончательно совместить несовместимое. Для этого им приходилось общаться при помощи доверенных агентов, устранять тех, кто с каждой стороны выступал против такого сближения, мучиться вопросом, не блефует ли другой, прежде чем смотреть фактам в лицо: очевидно, каждый из них понимал, что – если отбросить человеческие, политические, идеологические соображения – они окажутся в выигрыше, если будут действовать заодно.

ФОТО: Publicitātes foto

Этот фильм с помощью не публиковавшихся до сих пор выполненных в цвете архивных кадров исследует близость двух монстров, их взаимную одержимость, их маневры, нацеленные на сближение, знаки доверия, которыми они обменивались и все выгоды, которые они извлекли из германо-советского пакта, прежде чем возобновить борьбу до победного конца в июне 1941 года – только на Viasat History, суббота, 22:00.

ФОТО: Publicitātes foto

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