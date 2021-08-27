Фото ⟩ У Латвии первая медаль! Дадзите завоевала серебро в метании диска на Паралимпийских играх

Дадзите, стартовавшая в группе здоровья F55, выиграла серебро в шестой попытке, когда она метнула диск на 25,02 метра. Это новый личный рекорд спортсменки.

Победу праздновала китаянка Фейси Донг, которая метнула диск на 26,64 метра и установила новый азиатский рекорд. Бронзовую медаль с результатом 24,11 метра завоевала мексиканки Роза Мария Казарес Гереро.

В финальных соревнованиях по метанию диска приняли участие одиннадцать спортсменок.

В пятницу старт Паралимпийских игр в Токио в 9 часов утра по латвийскому времени запланирован для участника соревнований по верховой езде Рихарда Сникуса, а в 13:10 в секторе метания булавы стартует Байба Рорбаха.

В субботу латвийские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио стартовать не будут.

Латвию на Играх представляют семь спортсменов: дискобол Айгар Апинис, метательница копья и диска Диана Дадзите, метатель ядра Эдгар Бергс, метательница булавы Байба Рорбаха, наездник Рихард Сникус, пловец Юрий Семенов и стрелок из лука Иева Мелле.

Глава латвийской делегации - Зане Скуиня.

Это восьмые летние Паралимпийские игры после восстановления независимости Латвии, в которых примут участие латвийские спортсмены.