Фото ⟩ У Латвии первая медаль! Дадзите завоевала серебро в метании диска на Паралимпийских играх
В пятницу, 27 августа, на Паралимпийских играх в Токио легкоатлетка Диана Дадзите завоевала серебро в метании диска, принеся Латвии первую медаль.
В пятницу, 27 августа, на Паралимпийских играх в Токио легкоатлетка Диана Дадзите завоевала серебро в метании диска, принеся Латвии первую медаль.
Дадзите, стартовавшая в группе здоровья F55, выиграла серебро в шестой попытке, когда она метнула диск на 25,02 метра. Это новый личный рекорд спортсменки.
Победу праздновала китаянка Фейси Донг, которая метнула диск на 26,64 метра и установила новый азиатский рекорд. Бронзовую медаль с результатом 24,11 метра завоевала мексиканки Роза Мария Казарес Гереро.
В финальных соревнованиях по метанию диска приняли участие одиннадцать спортсменок.
В пятницу старт Паралимпийских игр в Токио в 9 часов утра по латвийскому времени запланирован для участника соревнований по верховой езде Рихарда Сникуса, а в 13:10 в секторе метания булавы стартует Байба Рорбаха.
В субботу латвийские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио стартовать не будут.
Латвию на Играх представляют семь спортсменов: дискобол Айгар Апинис, метательница копья и диска Диана Дадзите, метатель ядра Эдгар Бергс, метательница булавы Байба Рорбаха, наездник Рихард Сникус, пловец Юрий Семенов и стрелок из лука Иева Мелле.
Глава латвийской делегации - Зане Скуиня.
Это восьмые летние Паралимпийские игры после восстановления независимости Латвии, в которых примут участие латвийские спортсмены.
Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.