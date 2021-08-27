Выявлен 181 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель - 101,7
За минувшие сутки в Латвии выявлен 181 новый случай Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлен 181 новый случай Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастную группу от 70 до 79 лет.
155 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 26 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 98,9 до 101,7 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии сделано 33 416 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.
С начала пандемии в Латвии выявлено 141 867 случаев Covid-19.