Выявлен 181 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель - 101,7

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 79 лет.

155 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 26 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 98,9 до 101,7 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 33 416 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.