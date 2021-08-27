Убытки airBaltic в первом полугодии значительно снизились

В первом полугодии текущего года авиакомпания перевезла в общей сложности более 329 тысяч пассажиров, что на 59,4% меньше, чем годом ранее в этот период, а количество рейсов сократилось на 51,1% - до 6110.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс сообщил агентству LETA, что, хотя доходы авиакомпании в первые шесть месяцев 2021 года продолжили снижаться, это лето было многообещающим, поскольку airBaltic удалось перевезти больше пассажиров, чем летом 2020 года, и уменьшить убытки концерна по сравнению с первым полугодием 2020 года.

"Благодаря значительному сокращению расходов в 2020 году и использованию только самолетов Airbus A220-300 мы сейчас находимся в гораздо лучшем положении, чтобы в будущем иметь возможность вернуться к нормальным условиям работы.

Основное видение аirBaltic на будущее остается прежним - быть основным перевозчиком в странах Балтии, обеспечивая наилучшее соединение в регион и обратно", - добавил Гаусс.