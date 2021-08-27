ДТП в центре Риги: только счастливое совпадение помогло избежать множества жертв

Недаром езда на красный свет считается одним из самых серьезных нарушений правил дорожного движения и влечет за собой соответствующие штрафы. Если нарушение заметил полицейский, то от штрафных пунктов и штрафа не уйти.

Согласно информации в программе TV3 Degpunktā, возле улицы Кр. Валдемара находится множество магазинов и заведений, поэтому движение автомобилей и пешеходов интенсивное в течение всего дня - с раннего утра до позднего вечера. Следовательно, любая авария, более серьезная, чем поцарапанный бок или разбитая фара, сопряжена с высоким риском для уязвимых участников дорожного движения. Несчастный случай в четверг, несомненно, мог привести к человеческим жертвам, если бы не удачное совпадение.

ФОТО: Скриншот из сюжета Degpunktā

"Мы работали и услышали тяжелый металлический удар. После После грохота мы поняли, что произошла серьезная авария. Наш офис спасло дерево, стоящее на дороге. Наши сотрудницы увидели, что машина уже "заходит" через окно", - рассказывает очевидец аварии Лана.

Камера видеонаблюдения зафиксировала как ситуацию на перекрестке, так и саму аварию. На кадрах видно, что внедорожник Toyota и маршрутка начинают движение по улице Ханзас в сторону улицы Стабу, а Peugeot на большой скорости движется по улице Валдемара в сторону центра города. Водитель не оценила ситуацию, столкнулась с Toyota, и далее ее машина развернулась.

"Мы также были первыми, кто помог. Мы спросили женщину, что случилось, но она была в состоянии глубокого шока. Она спросила, сбила ли кого-то, все ли в порядке и что случилось с машиной, в которую она врезалась", - говорит Лана.

Водитель Peugeot была доставлена в больницу после аварии.