В Литве выявлено 634 новых случая Covid-19, в Эстонии - 351
За минувшие сутки в Литве было выявлено 634 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек. В Эстонии - 351 новый случай.
За минувшие сутки в Литве было выявлено 634 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек. В Эстонии - 351 новый случай.
Литва
Вчера было проведено 14 492 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,4%.
С начала пандемии в стране Covid-19 был диагностирован у 296 738 человек.
Всего в Литве умерло 4520 человек, заразившихся коронавирусом.
505 пациентов с Covid-19 в настоящее время проходят лечение в больницах, 65 из них находятся в реанимации.
По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве вырос до 283,5 случая.
Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 639 078 человек, в том числе 1 478 273 человека завершили процесс вакцинации.
Эстония
За минувшие сутки было выполнено 4433 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%. Всего в Эстонии проведено 1 736 244 теста на заражение коронавирусом.
Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Эстонии достигло 140 692, при этом 88 769 человек считаются выздоровевшими.
С начала пандемии в Эстонии умерло 1286 человек, заразившихся коронавирусом.
В настоящее время в больницах проходят лечение 110 пациентов с этим заболеванием.
По подсчетам Департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос до 315,4 случая.
Всего в Эстонии от Covid-19 привито 717 212 человек, в том числе 619 885 человек завершили процесс вакцинации.