В Литве выявлено 634 новых случая Covid-19, в Эстонии - 351

Литва

Вчера было проведено 14 492 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,4%.

С начала пандемии в стране Covid-19 был диагностирован у 296 738 человек.

Всего в Литве умерло 4520 человек, заразившихся коронавирусом.

505 пациентов с Covid-19 в настоящее время проходят лечение в больницах, 65 из них находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве вырос до 283,5 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 639 078 человек, в том числе 1 478 273 человека завершили процесс вакцинации.

Эстония

За минувшие сутки было выполнено 4433 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%. Всего в Эстонии проведено 1 736 244 теста на заражение коронавирусом.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Эстонии достигло 140 692, при этом 88 769 человек считаются выздоровевшими.

С начала пандемии в Эстонии умерло 1286 человек, заразившихся коронавирусом.

В настоящее время в больницах проходят лечение 110 пациентов с этим заболеванием.

По подсчетам Департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос до 315,4 случая.