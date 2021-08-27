Вторая медаль за день! Рихард Сникус завоевал серебро на Паралимпиаде

Достижение латвийского паралимпийца и его лошади на выездке было оценено в 80,179%. Из 17 конкурентов обойти его удалось только американке Роксанн Трунел - с показателем в 81,464%. Бронзовую медаль завоевала Сара Морганти из Италии, выступление которой было оценено в 76,964%.

В понедельник восемь лучших спортсменов будут соревноваться в дисциплине вольного стиля.

Между тем Байба Рорбаха, которая стартует в группе здоровья F32, начала борьбу за медали в секторе метания булавы на легкоатлетическом стадионе. Всего в финале соревнований принимает участие девять спортсменов.

Напомним, ранее на Паралимпийских играх в Токио легкоатлетка Диана Дадзите завоевала серебро в метании диска, обеспечив Латвии первую медаль. Дадзите, стартовавшая в группе здоровья F55, выиграла серебро в шестой попытке, когда она метнула диск на расстояние 25,02 метра. Это новый личный рекорд Дадзите.

Латвию на Играх представляют семь спортсменов: метатель диска Айгар Апинис, метательница копья и диска Диана Дадзите, метатель ядра Эдгар Бергс, метательница булавы Байба Рорбаха, наездник Рихард Сникус, пловец Юрий Семёнов и стрелок из лука Иева Мелле. Глава латвийской делегации - Зане Скуиня.