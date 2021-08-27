В Эстонии средняя зарплата выросла до 1538 евро

Самые высокие зарплаты были в Харьюском и Тартуском уездах, а по видам деятельности – в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности и в энергетике.

По словам аналитика Департамента статистики Эстонии Арго Таркиайнена, последний раз средняя месячная брутто-зарплата увеличивалась в столь большом объеме в третьем квартале 2019 года. "Во втором квартале текущего года самая высокая брутто-зарплата по-прежнему оставалась в Харьюском и Тартуском уездах, а самой низкой – в Хийуском и Валгаском уездах, где она была более чем на 350 евро меньше средней по Эстонии. За год более всего выросли зарплаты в Хийуском и Ляэнеском уездах, а самый небольшой ее рост наблюдался в Выруском и Пыльваском уездах", - отметил Таркиайнен.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017–II квартал 2021

Год Квартал Средняя месячная брутто-зарплата, евро Динамика в сравнении с тем же периодом предыдущего года, % 2017 I 1153 5,7 II 1242 6,8 III 1201 7,4 IV 1271 7,5 2018 I 1242 7,7 II 1321 6,4 III 1291 7,5 IV 1384 8,9 2019 I 1341 7,9 II 1419 7,4 III 1397 8,2 IV 1472 6,3 2020 I 1404 4,8 II 1433 1 III 1441 3,2 IV 1515 2,9 2021 I 1473 4,9 II 1538 7,3

Самой высокой средняя месячная брутто-зарплата вновь была в сфере информации и связи (2761 евро), финансовой и страховой деятельности (2545 евро) и в энергетике (2124 евро). Самой низкой была зарплата в сфере услуг по проживанию и питанию (884 евро), в сфере операций с недвижимостью (1124 евро) и в сфере искусства, развлечений и отдыха (1208 евро).