Рецепт ⟩ Понадобятся лишь 3 ингредиента! Домашние батончики "Баунти"
Можно ли приготовить шоколадку "Баунти" всего лишь из трех ингредиентов? Легко!
Можно ли приготовить шоколадку "Баунти" всего лишь из трех ингредиентов? Легко!
Все, что нужно:
Работа не трудная, но ответственная. Батончики нужно готовить в том месте, где рядом есть морозильник или как минимум холодильник, поскольку до того, как есть шоколадку - ей необходимо дать остыть.
Пошаговое приготовление смотрите на видео:
@receptes.lv
Iespējams garšīgākie batoniņi pasaulē! ##recipesoftiktok ##recepteslv ##tvnet ##chocolate ##bounty ##foryou♬ original sound - Receptes
Небольшие советы: