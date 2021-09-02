Чт, 2.09.2021
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Живиле Симонайтите, замминистра здравоохранения Литвы

Рецепт ⟩ Понадобятся лишь 3 ингредиента! Домашние батончики "Баунти"

ФОТО: TVNET

Можно ли приготовить шоколадку "Баунти" всего лишь из трех ингредиентов? Легко! 

Все, что нужно: 

  • кокосовая стружка;
  • сгущенное молоко;
  • шоколад.

Работа не трудная, но ответственная. Батончики нужно готовить в том месте, где рядом есть морозильник или как минимум холодильник, поскольку до того, как есть шоколадку - ей необходимо дать остыть. 

Пошаговое приготовление смотрите на видео:

@receptes.lv

Iespējams garšīgākie batoniņi pasaulē! ##recipesoftiktok ##recepteslv ##tvnet ##chocolate ##bounty ##foryou

♬ original sound - Receptes

Небольшие советы: 

  • Вместо батончиков можно приготовить и небольшие шарики, которые можно выложить в формы для конфет или даже кексов. 
  • Будьте внимательны с пропорциями - если сгущенного молока будет слишком много, то полученная масса будет очень жидкой и из нее будет трудно что-то сформировать.
  • Прежде чем готовить, на дощечку или тарелку можно постелить бумагу для выпекания, так батончики будет легче снять. 
  • Быстро растопить шоколад можно в микроволновке или традиционным методом - на водяной бане.

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