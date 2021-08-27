Увеличилось число погибших в результате взрывов в Кабуле

"Среди пострадавших много женщин и детей. Большинство раненых находятся в травмах и в состоянии шока", - сказал один чиновник, отметив, что в данные были включены только те, кто был доставлен в городские больницы.
Как ранее сообщал Пентагон погибло 13 американских солдат, а 18 были тяжело ранены.
Eksplozijas notikušas, spridzekļus detonējot diviem pašnāvniekiem.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы.
После того, как иностранные войска покинули Афганистан, исламистские талибы захватили в этом месяце почти всю страну.