Пт, 27.08.2021
Люди, которые находились на границе Беларуси, больше там не находятся. МВД Латвии
МВД Латвии

Увеличилось число погибших в результате взрывов в Кабуле

ФОТО: AFP/SCANPIX

Число погибших в результате взрывов возле аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, увеличилось до 72, как подтвердили AFP в пятницу два чиновника, которые работали в Министерстве здравоохранения до недавней смены власти в Кабуле.

"Среди пострадавших много женщин и детей. Большинство раненых находятся в травмах и в состоянии шока", - сказал один чиновник, отметив, что в данные были включены только те, кто был доставлен в городские больницы.

Как ранее сообщал Пентагон погибло 13 американских солдат, а 18 были тяжело ранены.

Eksplozijas notikušas, spridzekļus detonējot diviem pašnāvniekiem.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы.

После того, как иностранные войска покинули Афганистан, исламистские талибы захватили в этом месяце почти всю страну.


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