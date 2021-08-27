"Спартак" и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
В пятницу, 27 сентября, в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.
В пятницу, 27 сентября, в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.
Итоги жеребьёвки:
Группа А: "Лион" (Франция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Спарта" (Чехия), "Брондбю" (Дания).
Группа B: "Монако" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Реал Сосьедад" (Испания), "Штурм" (Австрия).
Группа С: "Наполи" (Италия), "Лестер" (Англия), "Спартак" (Россия), "Легия" (Польша).
Группа D: "Олимпиакос" (Греция), "Айнтрахт" (Германия), "Фенербахче" (Турция), "Антверпен" (Бельгия).
Группа E: "Лацио" (Италия), "Локомотив" (Россия), "Марсель" (Франция), "Галатасарай" (Турция).
Группа F: "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Лудогорец" (Болгария), "Мидтьюлланд" (Дания).
Группа G: "Байер" (Германия), "Селтик" (Шотландия), "Бетис" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия).
Группа H: "Динамо" Загреб (Хорватия), "Генк" (Бельгия), "Вест Хэм" (Англия), "Рапид" (Австрия).
Первые матчи группового этапа Лиги Европы пройдут 16 сентября, а завершится групповая стадия матчами 9 декабря. Финал Лиги Европы сезона-2021/22 состоится 18 мая в Севилье.
В этом году формат Лиги Европы изменился. Теперь в турнире будет 8 групп, как в Лиге чемпионов, а не 12 как в прошлом сезоне. Путёвку в 1/8 финала Лиги Европы даёт лишь первое место в группе. Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.
Кроме того, команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.