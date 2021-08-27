"Спартак" и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

В этом году формат Лиги Европы изменился. Теперь в турнире будет 8 групп, как в Лиге чемпионов, а не 12 как в прошлом сезоне. Путёвку в 1/8 финала Лиги Европы даёт лишь первое место в группе. Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.