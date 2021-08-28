Сб, 28.08.2021
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Видео ⟩ "Сижу как влитая": Лайма Вайкуле - новый наставник шоу "Голос 60+"

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле сообщила в соцсетях, что стала наставницей шоу "Голос 60+".

"Я на проекте "Голос 60+". Уселась и сижу как влитая. И все в розовом цвете!" - сказала на видео Лайма.

Первый канал сообщил, что, кроме Вайкуле, в кресла наставников сядут Стас Намин, Валерий Леонтьев и Олег Газманов.

"Кресла наставников команд в новом сезоне вокального проекта "Голос 60+" займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов", - передает ТАСС.

Для всех наставников это дебют в шоу. "Голос 60+" стартует на экранах в четвертый раз.

Премьера состоится 3 сентября.

Финал пройдет в прямом эфире, а победителя выберут зрители. 

Ведущий проекта - Дмитрий Нагиев. 

Напомним, что в слепых прослушиваниях в этом проекте принимают участие вокалисты старшего поколения из разных уголков планеты. Известно, что самому старшему участнику 96 лет. Первый канал интригует и отмечает, что среди участников шоу есть востоковед, строитель, инженер-конструктор, охотовед, пилот, косметолог, горный инженер, бывший солист балета, несколько педагогов, ветераны вооруженных сил и научные сотрудники.


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