Видео ⟩ "Сижу как влитая": Лайма Вайкуле - новый наставник шоу "Голос 60+"

"Я на проекте "Голос 60+". Уселась и сижу как влитая. И все в розовом цвете!" - сказала на видео Лайма.

Первый канал сообщил, что, кроме Вайкуле, в кресла наставников сядут Стас Намин, Валерий Леонтьев и Олег Газманов.

"Кресла наставников команд в новом сезоне вокального проекта "Голос 60+" займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов", - передает ТАСС.

Для всех наставников это дебют в шоу. "Голос 60+" стартует на экранах в четвертый раз.

Премьера состоится 3 сентября.

Финал пройдет в прямом эфире, а победителя выберут зрители.

Ведущий проекта - Дмитрий Нагиев.