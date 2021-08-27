Желтое предупреждение: Латвию ожидают сутки плохой погоды

На юге Курземе осадков будет меньше. В центральной и восточной части страны количество осадков местами - скорее всего, в Латгале - может превысить 30 миллиметров.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о сильном дожде в восточной Латвии. Уже в пятницу вечером количество осадков местами может достигнуть 30 миллиметров.

Небо будет преимущественно облачным. Ожидается восточный и северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Воздух на большей части территории страны ожидается в диапазоне от +14 до +19 градусов в течение суток.