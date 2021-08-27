Дания с 10 сентября снимает все ограничения. В стране вакцинировано более 70% населения

Более 70% датчан прошли полную вакцинацию.

"Эпидемия находится под контролем, у нас рекордный уровень вакцинации. Поэтому 10 сентября мы можем отменить особые правила, которые мы должны были ввести для борьбы с Covid-19", - говорится в заявлении министра здравоохранения Магнуса Хойнике.

"Эпидемия еще не закончилась", - подчеркнул министр, предупредив, что правительство без колебаний "примет меры, если пандемия снова поставит под угрозу основные функции общества".

Дания была одной из первых стран, которые частично ввели строгий карантинный режим в марте 2020 года, закрыв школы, некритично важные предприятия и услуги.

В апреле в стране были введены "ковид-паспорта". Их владельцы могли посещать кинотеатры, фитнес-центры, парикмахерские, рестораны и другие заведения.

Это требование для некоторых учреждений, включая музеи, было отменено 1 августа, для других - 1 сентября, а до 10 сентября останется в силе в отношении ночных клубов и других крупных мероприятий.