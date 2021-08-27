Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

36-летний футболист поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.

Также Роналду осталось согласовать детали личного контракта с "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что португалец будет получать 25 миллионов фунтов в год, а сумма трансфера оценивается примерно в 25 миллионов евро. Контракт с Роналду рассчитан до 2023 года.

На Роналду также претендовали "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", но затем оба клуба ослабили интерес к футболисту, а в последний момент в гонку за него вступил "Манчестер Юнайтед". Роналду уже выступал за манкунианцев в период с 2003 по 2009 годы, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру.

В составе "МЮ" Роналду трижды выиграл чемпионат Англии, дважды - Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии. В 2008 году португалец вместе с "красными дьяволами" стал победителем Лиги чемпионов.