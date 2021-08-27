Сб, 28.08.2021
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Видео ⟩ Как Давид против Голиафа: на улице Краста грузовик врезался в Audi

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В четверг, 26 августа, на улице Краста в Риге произошла впечатляющая авария - как Давид и Голиаф, дорогу не поделили Audi A4 и ломовоз. Обе машины "выжили", но остальным рижанам пришлось ждать в очень продолжительной пробке.

Как сообщает передача TV3 Degpunktā, авария произошла перед развлекательно-ресторанным комплексом Lido.

Водитель десятитонного грузовика после ДТП рассказал передаче, что "девушка попала в "слепую зону", они у нас есть, и вот что произошло".

"Похоже, мы пытались одновременно поменять полосу, и вышло так. Я высоко, она совсем низко. И вот, машины повредились", - говорит водитель грузовика Андрей.

Марина, водитель автомобиля Audi, также убеждена, что водитель грузовика ее просто не заметил.

"Он меня не увидел и начал перестраиваться вправо. Протащил мою машину довольно долго", - рассказывает Марина.

Через двадцать минут после аварии на место происшествия прибыли два сотрудника дорожной полиции на мотоциклах, которые выслушали водителей, зафиксировали место, на котором находились обе машины после столкновения, и менее чем через час после аварии попросили водителей освободить проезжую часть.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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