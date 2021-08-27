Видео ⟩ Как Давид против Голиафа: на улице Краста грузовик врезался в Audi

Как сообщает передача TV3 Degpunktā, авария произошла перед развлекательно-ресторанным комплексом Lido.
Водитель десятитонного грузовика после ДТП рассказал передаче, что "девушка попала в "слепую зону", они у нас есть, и вот что произошло".
"Похоже, мы пытались одновременно поменять полосу, и вышло так. Я высоко, она совсем низко. И вот, машины повредились", - говорит водитель грузовика Андрей.
Марина, водитель автомобиля Audi, также убеждена, что водитель грузовика ее просто не заметил.
"Он меня не увидел и начал перестраиваться вправо. Протащил мою машину довольно долго", - рассказывает Марина.
Через двадцать минут после аварии на место происшествия прибыли два сотрудника дорожной полиции на мотоциклах, которые выслушали водителей, зафиксировали место, на котором находились обе машины после столкновения, и менее чем через час после аварии попросили водителей освободить проезжую часть.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)