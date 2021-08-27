Видео ⟩ Как и Давид против Голиафа: на улице Краста грузовик врезался в Audi

Как сообщает передача TV3 Degpunktā, авария произошла перед развлекательно-ресторанным комплексом Lido.

Водитель десятитонного грузовика после ДТП рассказал передаче, что "девушка попала в "слепую зону", они у нас есть, и вот что произошло".

"Похоже, мы пытались одновременно поменять полосу, и вышло так. Я высоко, она совсем низко. И вот, машины повредились", - говорит водитель грузовика Андрей.

Марина, водитель автомобиля Audi, также убеждена, что водитель грузовика ее просто не заметил.

"Он меня не увидел и начал перестраиваться вправо. Протащил мою машину довольно долго", - рассказывает водитель Audi Марина.

Через двадцать минут после аварии на место происшествия прибыли два сотрудника дорожной полиции на мотоциклах, которые выслушали водителей, зафиксировали место, на котором стояли обе машины после столкновения и менее чем через час после аварии попросили водителей очистить проезжую часть.