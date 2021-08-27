Сборная Латвии одержала одну из самых ярких побед за последние годы

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 9:0 (1:0, 0:0, 8:0) в пользу латвийских хоккеистов.

Несмотря на то, что сборная Латвии в первом периоде нанесла 20 бросков по воротам соперника, подопечным Харийса Витолиньша лишь однажды удалось забросить шайбу - автором гола стал Родриго Аболс.

Во втором периоде игра выровнялась, но 3250 зрителей, которые присутствовали на трибунах, так и не увидели голов. Решающим стал третий период, в котором латвийские хоккеисты сумели восемь раз огорчить соперника - по две шайбы на счету Роналда Кениньша и Теодора Блюгера, хет-трик оформил Рудольф Балцерс и ещё один гол забил Аболс.

Для сборной Латвии эта победа стала второй в отборочном турнире Олимпийских игр. Днём ранее подопечные Витолиньша обыграли Италию со счётом 6:0.

В воскресенье, 29 августа, сборная Латвии в "Арена Рига" проведёт матч против команды Франции, которая также имеет в своём активе две победы - над Венгрией (5:3) и Италией (2:0).

Участие в Зимних Олимпийских играх уже обеспечили сборные Канады, России, Финляндии, Чехии, США, Швеции, Германии, Швейцарии и Китая.

Состав сборной Латвии на отборочные игры квалификационного турнира Олимпийских игр в Пекине:

Вратари: Ивар Пунненов, Артур Шилов, Марек Митенс.

Защитники: Ральф Фрейберг, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубинс, Сандис Смонс, Кристап Сотниекс, Увис Балинскис, Карлис Чуксте, Янис Якс.