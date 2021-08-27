Теперь официально: следственный комитет отказал в возбуждении дел по сотням фактов жестокости силовиков

В СК решили, что сила и спецсредства применялись в соответствии с требованиями закона, "были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке".

Заявлениям о "якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах" подтверждения тоже не нашли.

Но это не все. СК уточняет, что часть обращений носила "управляемый характер". То есть, люди сговорились. Более того, во время проверки обнаружили людей, которые хотели, чтобы их били - "намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и спецсредств".

Такие удивительные желания людей следователи объяснили так: хитроумные протестующие заранее планировали использовать будущее заявление об избиениях как "инструмент для получения "политического убежища" в других странах".