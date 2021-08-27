"Находите эту тварь и убирайте". Эксперты подтвердили, что жесткие приказы силовикам отдавал Караев

Речь идет о двух записях. На первой Караев выступает перед бойцами Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которое стояло в первых рядах преследования сторонников перемен.

Караев на записи признает, что силовики не были готовы к протестам такого масштаба. Рассчитывали, что недовольных будет столько же, сколько после выборов в 2010-м.

"У вас на все хватило сил, - говорил министр. - В первые четыре дня "группы атаки", о которых уже знает президент, вместе с ОМОН и внутренними войсками спасли страну".

Белорусский народ Караев на той записи называл "туповатым", говорил, что люди "не видят дальше пяти метров от носа" и вообще это "жирные обыватели". Силовики же, по его мнению, "государевы люди".

При этом в прежних интервью Караев с обидой отмечал, что ему неоднократно приходилось слышать оскорбления в свой адрес, связанные с его национальностью, мол, оппоненты переходят все границы, вспоминают ему, что он осетин.

На второй записи, где, по мнению экспертов, также зафиксирован голос Юрия Караева, тот проходится по Сергею Тихановскому: "Нет на его статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!"

Экспертизу заказала правозащитная организация "Правовая инициатива". Записи изучала специалист независимой экспертизы ОАО "ГлавЭксперт".

Вывод - голос на аудиозаписях один и тот же, что и в оригинальных интервью Караева на государственном телевидении. Признаков монтажа на аудиозаписях нет.