"Ты задерживаешь меня, но делаешь это без уважения". Как живет байкерша с сигаретой из известного фото?

Яну задержали 20 сентября. После воскресного марша она шла на остановку возле Академии наук. Только закурила, как подбежали омоновцы и схватили под руки. Было обидно, девушка понимала, что это может стать ее последней сигаретой в ближайшие дни.

ФОТО: Коллаж Наша Нiва

Ночь она провела в жодинском изоляторе. На следующий день был суд. Яне выписали штраф в пять базовых за участие в несанкционированной акции. По второй статье (неповиновение милиции) ее оправдали.

После ее фото разлетелись по пабликам, девушке много писали. В том числе ребята, которые хотели бы познакомиться.

"Но я не была заинтересована. Человеку нравится картинка, а по ней вообще не понятно, кто я и что из себя представляю. Да, это забавно было, но я скептически относилась",- говорит она о подкатах.

С оплатой штрафа девушка не спешила. Перечислила деньги в последний день, когда ехала с похорон бабушки. Подумала, что лучше перестраховаться, чтобы после не было проблем. Суд ей до сих пор сбрасывал постановление по вайберу, поэтому она также прислала им фото квитанции в мессенджер. А в начале ноября с ее двух карточек неожиданно списали деньги - якобы за неуплату штрафа.

"Мне дали номер моей судебной исполнительницы. "Нам из суда никто не сказал, что у вас оплачено", - оправдывалась она. Причем сообщение, что против меня завели исполнительное производство, пришло на почту только дня через три. Его отправили в тот же день, что списали деньги. Где-то через дней 10 их вернули".

В декабре она уехала в Польшу.

"Такая тенденция была - марши пошли на спад. Когда я сначала надеялась на что-то, то, посмотрев на все, не была уверена, что смогу оставаться в безопасности, поэтому решила уехать", - объясняет девушка.

Она подала документы на получение международной защиты (это может быть или статус беженца, или дополнительная защита), пока дело рассматривают.

Говорит, была удивлена, что ее иногда узнают на улицах Варшавы.

"Ведь во-первых, это другая страна, во-вторых, я изменила цвет волос. Не было даже приближенного к той фотографии образа. Я беседовала на улице с фотографом, и тут ко мне подходит молодой человек: "Так это же вы! Можно сфотографироваться?"

В Минске девушка отучилась в колледже о лингвистическом университете, потом в самом университете - на преподавательницу английского языка. В Польше планирует снова стать студенткой.

"Сейчас жду решения насчет зачисления на программу Калиновского. Хочу поступать на журналистику в Ягеллонский университет.

Плюс недавно мое основное хобби приехало - удалось пригнать мотоцикл из Минска в Варшаву. Я очень счастлива, наконец со мной кусочек дома, моей жизни. Я не интересуюсь гонками. Мне больше нравится сам процесс перемещения из точки А в точку В, впечатления от поездки. А лететь куда-то на непонятных скоростях - не обо мне".

На мотоцикле Яна ездит третий год. Любила путешествовать на нем по Беларуси - заезжала в Крево, Гольшанский замок. Когда такое путешествие по родине случится в следующий раз, она не знает.