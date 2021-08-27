Движение поездов в сторону Риги восстановлено
Вечером в пятницу, 27 августа, в контактной сети станции Торнякалнс возникла техническая проблема, в результате которой было нарушено движение поездов в сторону Риги, сообщили в Latvijas dzelzceļš.
Вечером в пятницу, 27 августа, в контактной сети станции Торнякалнс возникла техническая проблема, в результате которой было нарушено движение поездов в сторону Риги, сообщили в Latvijas dzelzceļš.
После обнаружения технической неисправности начались работы над ее устранением, а в графике движения появились временные изменения.
Спустя час Latvijas dzelzceļš отчиталась о восстановлении маршрута. Предприятие принесло извинения за неудобства.
Šovakar radusies tehniska problēma Torņkalna stacijas kontaktīklā, kā rezultātā ir ietekmēta kustība virzienā uz Rīgu. Kolēģi strādā pie problēmas novēršanas un kustības pārplānošanas. Aicinām sekot līdzi informācijai @PVilciens mājaslapā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.— Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) August 27, 2021