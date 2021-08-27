Сб, 28.08.2021
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Движение поездов в сторону Риги восстановлено

Иллюстративное фото ФОТО: Una Kupruka/LETA

Вечером в пятницу, 27 августа, в контактной сети станции Торнякалнс возникла техническая проблема, в результате которой было нарушено движение поездов в сторону Риги, сообщили в Latvijas dzelzceļš.

После обнаружения технической неисправности начались работы над ее устранением, а в графике движения появились временные изменения.

Спустя час Latvijas dzelzceļš отчиталась о восстановлении маршрута. Предприятие принесло извинения за неудобства.


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