Левитс: "Крым вернется к Украине". О необходимости соблюдать целостность страны он готов сказать Путину лично

Об участии в "Крымской платформе"

На вопрос, почему он решил принять приглашение и поучаствовать в "Крымской платформе", Эгил Левитс подчеркнул, что "один из краеугольных камней латвийской внешней политики - это уважение к международному праву и правам человека. А оккупация и аннексия Крыма - это одно из самых вопиющих из возможных нарушений международного права и прав человека".

Из этого он сделал вывод, что Латвии необходимо принимать участие в подобном саммите, одна из задач которого - напомнить о нарушении международного права и удержать вопрос о Крыме в международной повестке.

Разрешима ли проблема возвращения Крыма Украине?

По мнении Левитса, проблема возвращения Крыма под юрисдикцию Украины разрешима, но не в ближайшей перспективе. Однако, "в долгосрочной перспективе международное право всегда побеждает", - убежден президент Латвии.

"Вы можете судить об этом по прецеденту со странами Балтии. После 50 лет оккупации и аннексии международное право было соблюдено и мы получили нашу независимость обратно.

И я думаю, что в долгосрочной перспективе Крым вернется к Украине", - заявил он.

Как мировому сообществу помочь этому?

На вопрос журналиста, как в подобных обстоятельствах, когда президент России Владимир Путин прямо объявляет этот вопрос не подлежащим обсуждению, могут помочь мировые лидеры, президент Латвии снова подчеркнул, что мировое сообщество должно удерживать Крым в международной повестке - посредством ООН, посредством двусторонних отношений с Россией, с Евросоюзом и другими странами.

"Я думаю, это - такого рода политическое давление, чтобы придерживаться международного права. И я думаю, что еще работает другой аспект - санкции. Соединенные Штаты, Европейский Союз приняли решение о введении санкций против России. И полагаю, такая политика санкций должна быть продолжена", - добавил он.

Об эффективности санкций

По мнению президента Латвии, санкции против России уже работают, но необходимо работать над новыми: "И Еврокомиссия также готовится к делу, если потребуется пакет новых санкций. Речь об экономических санкциях. Ведь экономические санкции работают на среднесрочную и долгосрочную перспективу. И по прошествии определенного времени Россия прочувствует эти санкции. Конечно, это послужит основанием для пересмотра политики".

О переговорах с Владимиром Путиным

Стоит ли вести переговоры с Путиным об Украине? Левитс считает, что "говорить с президентом Российской Федерации - это всегда хорошо", в то же время отмечает, что "мы должны стоять на своей позиции. Это позиция международного права. И мы не можем уйти с этой позиции".

На вопрос, имеют ли смысл переговоры с Путиным, Левитс ответил, что это "зависит от господина Путина". На уточняющий вопрос, стал бы сам Левитс говорить с президентом России, он ответил, что сказал бы ему то же, что говорит все время: суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться, международное право должно соблюдаться, права человека должны соблюдаться.

"Я могу сказать ему это лично, и я говорю об этом все время. И я думаю, это позиция всего Европейского Союза", - подчеркнул он.

На замечание журналиста, что у Путина абсолютна иная позиция по этому вопросу, Левитс парировал: "Да, Российская Федерация говорит, что Крым - это не проблема. Но недостаточно, чтобы одна сторона говорила это, другая сторона, Украина, говорит, что Крым - это проблема. И международное сообщество на стороне Украины. Так что для международного сообщества и Украина, и Крым - это все-таки проблема. И если первая сторона это отрицает, то это проблема стороны".