Видео ⟩ 52-летняя Татьяна Буланова о 33-летнем возлюбленном: "Он так по-мужски все сделал..."

Познакомила с мужчиной Булонову подруга. Теперь она ей за это благодарна.

"Я считала раньше, что если мужчина настолько младше женщины, то что-то не то. У меня одна знакомая - умная и достаточно влиятельная женщина, у которой в отношениях приблизительно такая же разница в возрасте", - признается 52-летняя певица.

Она постоянная спрашивала знакомую о том, зачем ей нужны отношения с тем, кто моложе. Сейчас, когда она сама уже в таком положении, Татьяна отмечает, что все это глупости. Ведь если мужчина нормальный, правильно воспитанный, хорошо относится к женщине, уважает ее, то совсем неважно, сколько ему лет.

По ее словам, мужчина покорил ее заботой, какими элементарными правилами воспитания. Он не является ее поклонником, но знал, кто такая Татьяна Буланова. Сначала она была категорично настроена, но он "так по-мужски все сделал, что отказывать впоследствии даже не хотелось".

Имя возлюбленного Татьяна называть не стала, она лишь упомянула, что он занимается предпринимательством и работает в сфере общепита.