Сб, 28.08.2021
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Ирина, которая сделала прививку, но все равно заразилась Covid-19

Горящий матрас: в субботу утром в результате пожара погиб человек

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

В субботу утром в результате пожара в Прейли погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

В 4:32 пожарные получили сообщение о том, что в четырехэтажном доме в Прейли ощущается запах дыма и в одной из квартир сработал детектор.

Обследовав здание, пожарные обнаружили, что причиной дыма стал горящий матрас в одной из квартир. В квартире был обнаружен человек, которого пожарные передали медикам, но они констатировали его смерть.

Пожар был ликвидирован в 6:04.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 11 вызовов на пожары.


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