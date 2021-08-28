Горящий матрас: в субботу утром в результате пожара погиб человек
В субботу утром в результате пожара в Прейли погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В субботу утром в результате пожара в Прейли погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В 4:32 пожарные получили сообщение о том, что в четырехэтажном доме в Прейли ощущается запах дыма и в одной из квартир сработал детектор.
Обследовав здание, пожарные обнаружили, что причиной дыма стал горящий матрас в одной из квартир. В квартире был обнаружен человек, которого пожарные передали медикам, но они констатировали его смерть.
Пожар был ликвидирован в 6:04.
В целом за прошедшие сутки VUGD получила 11 вызовов на пожары.