Горящий матрас: в субботу утром в результате пожара погиб человек

В 4:32 пожарные получили сообщение о том, что в четырехэтажном доме в Прейли ощущается запах дыма и в одной из квартир сработал детектор.

Обследовав здание, пожарные обнаружили, что причиной дыма стал горящий матрас в одной из квартир. В квартире был обнаружен человек, которого пожарные передали медикам, но они констатировали его смерть.

Пожар был ликвидирован в 6:04.