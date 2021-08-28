Умер один из просителей убежища в Латвии. У него был Covid-19
Умер один из прибывших в Латвию просителей убежища, заразившийся Covid-19, подтвердили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умер один из прибывших в Латвию просителей убежища, заразившийся Covid-19, подтвердили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Возраст погибшего был от 70 до 75 лет, информация о смерти поступила на этой неделе.
Согласно информации, ранее предоставленной SPKC, на этой неделе в возрастной группе 70-79 лет было зарегистрировано несколько смертей, связанных с Covid-19.
Умерший проживал в центре размещения просителей убежища "Муцениеки".
Уже сообщалось, что на сегодняшний день среди просителей убежища в центре Муцениеки выявлены десятки случаев Covid-19.
По данным SPKC, при обнаружении вспышки проводится эпидемиологическое расследование, принимаются соответствующие противоэпидемические меры и обеспечивается изоляция заболевших. Как отметили в SPKC, центр "Муцениеки" уже и раньше сталкивался с распространением Covid-19, поэтому у учреждения есть опыт работы с такими случаями.