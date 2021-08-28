Умер один из соискателей убежища в Латвии. У него был Covid-19

Возраст погибшего был от 70 до 75 лет, информация о смерти поступила на этой неделе.

Согласно информации, ранее предоставленной SPKC, на этой неделе в возрастной группе 70-79 лет было зарегистрировано несколько смертей, связанных с Covid-19.

Умерший проживал в центре размещения просителей убежища "Муцениеки".

Уже сообщалось, что на сегодняшний день среди соискателей убежища в центре Муцениеки выявлены десятки случаев Covid-19.