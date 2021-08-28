Фото ⟩ Наурис Пунтулис, Виестурс Кайриш и другие знаменитости на премьере спектакля "Смильгис"

В пятницу, 27 августа, прошла премьера пьесы Мары Залите "Смильгис". Режиссером спектакля стал Виестурс Кайриш. Постановка реализована как посвящение театра Daile к 100-летию Латвии.
Премьеру посетили многие известные люди. Среди них был и фотограф Гинт Бинде, который является автором знаменитого портрета Эдуарда Смильгиса. Среди гостейл был и министр культуры Наурис Пунтулис.
Галерея: Гости на премьере спектакля "Смильгис"
"Этот спектакль - это моя первая большая проверка с Daile, Смильгисом, и легендарной историей театра... Эта постановка о творчестве, гениальности человека и театральной магии", - сказал Кайриш.
Как отметили создатели постановки, Смильгис был не только основателем театра Daile, но и режиссером-новатором, актером и гением, которого разрывали противоречия. В драме из двух частей попытались раскрыть, что на самом деле скрывалось за масками Смильгиса. Какую цену гению пришлось заплатить за возможность играть в театре, сострадать и любить сверх нормы способностей среднестатистического человека.
В спектакле Кайриш объединил сценографа Иеву Юрьяни, художницу по костюмам Илзу Витолиню, светооператора Оскара Паулиня и хореографа Яну Яцуку.