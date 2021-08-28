Заболеваемость Covid-19 в Литве и Эстонии значительно выше, чем в Латвии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Департамент статистики Литвы.

Скончались за прошедшие сутки девять человек, больных коронавирусом.

По данным на 27 августа, уровень заболеваемости на 100 000 жителей за последние 14 дней увеличился в Литве до 283,5 случая, показатель положительных тестов за последние 7 дней вырос до 4,8%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4689 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 324 первичных теста (6,9%).

75,9% человек, у которых выявлено заражение, не были вакцинированы, у 24,1% курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 318 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,2%.

В стационарном лечении нуждаются 102 пациента.