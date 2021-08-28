"При поражении 100% легких воскресить пациента практически невозможно": глава больницы о выгорании медиков

Муциньш отметил, что в больнице Страдиня каждая третья смерть в первом полугодии была связана с Covid-19. Он не скрывает, что для медиков это очень тяжело.

"Любой человек, который не выходит здоровым из больницы, а умирает - это психологически очень больно", - ответил глава больницы на вопрос о состоянии медиков.

Он не скрывает обеспокоенности по поводу выгорания врачей: "Уже многие говорят, что, если будет еще такая же волна, как была вторая, этой зимой, могут не выдержать психологически. Потому что… Во-первых, очень сложно работать с больными Covid-19. Но также очень сложно выдержать, сталкиваясь с этим недоверием, сомнениями, мол, что Covid-19 - это вообще не болезнь".

Говоря о причинах летальных исходов при Covid-19, Муциньш напомнил, что медицина еще учится лечить пациентов с этим диагнозом, а так при госпитализации, особенно людей в тяжелом состоянии, основная терапия сводится к поддержанию функций организма.