Странная авария в Плявниеках: свидетели подозревают, что виновником ДТП представляется другой человек

Водитель Honda сказал, что он ехал по разделительной полосе и "колеса, вероятно, соскользнули влево и задели автобус".

"Я ехал по этой линии, потому что это привычка у меня из Англии. В Англии движение организовано наоборот, и здесь я, получается, тоже так еду", - пояснил мужчина из автомобиля Honda.

Он утверждал, что сам и был за рулем, что пересек перекресток, проезжая по улице Лубанас прямо в направлении центра.

ФОТО: Кадр из сюжета Degpunktā

Водитель Ford, со своей стороны, говорит, что все было совершенно иначе.

"Мы стояли на красный. Сначала он развернулся ко мне, а потом в сторону автобуса. Мне кажется, за рулем был не он. Я действительно не знаю. У меня в машине сидит ребенок, и я сначала посмотрела на ребенка. Но он выходил с пассажирского места", - рассказала водитель Ford.

Окружающие, видевшие ДТП, утверждают, что за рулем автомобиля Honda сидел кто-то другой. Выяснить, как все происходило на самом деле, помогут камеры наблюдения, установленные в автобусе, а также видео с камер наблюдения близлежащих заведений и магазинов.

Пострадавших в ДТП нет.