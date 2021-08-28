Странная авария в Плявниеках: свидетели подозревают, что виновником ДТП представляется другой человек

Водителю автомобиля марки Honda Civic на улице Лубанас, очевидно, было недостаточно двух полос движения, поэтому он выехал на встречную, где вызвал столкновение с легковым автомобилем Ford и автобусом Rīgas satiksme. Водитель Ford в комментарии для передачи Degpunktā выразила сомнение относительно того, был ли за рулем виновного в ДТП автомобиля Honda Civic именно тот человек, который назвал себя его водителем.
Водитель Honda сказал, что он ехал по разделительной полосе и "колеса, вероятно, соскользнули влево и задели автобус".
"Я ехал по этой линии, потому что это привычка у меня из Англии. В Англии движение организовано наоборот, и здесь я, получается, тоже так еду", - пояснил мужчина из автомобиля Honda.
Он утверждал, что сам и был за рулем, что пересек перекресток, проезжая по улице Лубанас прямо в направлении центра.
Водитель Ford, со своей стороны, говорит, что все было совершенно иначе.
"Мы стояли на красный. Сначала он развернулся ко мне, а потом в сторону автобуса. Мне кажется, за рулем был не он. Я действительно не знаю. У меня в машине сидит ребенок, и я сначала посмотрела на ребенка. Но он выходил с пассажирского места", - рассказала водитель Ford.
Окружающие, видевшие ДТП, утверждают, что за рулем автомобиля Honda сидел кто-то другой. Выяснить, как все происходило на самом деле, помогут камеры наблюдения, установленные в автобусе, а также видео с камер наблюдения близлежащих заведений и магазинов.