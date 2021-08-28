Сб, 28.08.2021
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Эгил Грасманис

В пятиэтажном здании в Риге обрушилось межэтажное перекрытие; эвакуированы 30 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Днем в субботу в здании по улице Матиса в Риге обрушилось межэтажное перекрытие, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 13:59. Согласно предварительной информации, в пятиэтажном здании обрушилось межэтажное перекрытие между первым этажом и подвалом. Из здания были эвакуированы 30 человек.

Специалисты обследуют здание. На месте с целью оценки ситуации работает и представитель Рижской стройуправы.


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