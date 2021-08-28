В пятиэтажном здании в Риге обрушилось межэтажное перекрытие; эвакуированы 30 человек
Днем в субботу в здании по улице Матиса в Риге обрушилось межэтажное перекрытие, сообщает агентство LETA.
Днем в субботу в здании по улице Матиса в Риге обрушилось межэтажное перекрытие, сообщает агентство LETA.
Пожарно-спасательная служба получила вызов в 13:59. Согласно предварительной информации, в пятиэтажном здании обрушилось межэтажное перекрытие между первым этажом и подвалом. Из здания были эвакуированы 30 человек.
Специалисты обследуют здание. На месте с целью оценки ситуации работает и представитель Рижской стройуправы.