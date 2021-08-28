Сб, 28.08.2021
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В здании в Риге обрушилось межэтажное перекрытие; нет воды и света, пострадали кафе и квартира
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Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Днем в субботу в здании по углу улиц Матиса и Мурниецу в Риге обрушилось межэтажное перекрытие, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 13:59. Согласно предварительной информации, в пятиэтажном здании обрушилось межэтажное перекрытие между первым этажом и подвалом.

Люди в результате происшествия не пострадали.

Госполиция и Пожарно-спасательная служба эвакуировала из дома жителей. На месте происшествия работали и сотрудники городской стройуправы.

В результате осмотра здания выяснилось, что обрушилось межэтажное перекрытие между первым этажом и подвалом. Обрушение произошло в помещениях кафе, и специалисты запретили использовать помещения одного кафе и квартиры. В свою очередь жильцы других квартир могут вернуться домой.

Если жильцам пострадавшего дома необходимо временное размещение, их призывают связаться с полицией по номеру телефона 110.

Обслуживающая дом компания решает вопрос о возобновлении подачи электричества и газа. В свою очередь предприятие Rīgas ūdens разместит у дома цистерну с водой, так как, скорее всего, в результате обрушения был поврежден водопровод.

Обслуживающей дом компании дано задание осуществить техническое обследование помещений.

Здание разделено на квартирные собственности, некоторые из которых и Рижской думе, свидетельствуют данные земельной книги.


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