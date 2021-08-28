Дельта-штамм удваивает риск госпитализации

У тех, кто заразился дельта-штаммом коронавируса, риск госпитализации двое больше, чем в случае альфа-штамма. Об этом свидетельствует британское исследование, опубликованное у журнале The Lancet Infectious Diseases.

В ходе исследования команда ученых с 29 марта по 23 мая анализировала в Англии данные о здоровье 43 338 зараженных Covid-19, в том числе статус вакцинации, данные о неотложной помощи, госпитализации и т.д. Всего 1,8% из этих людей были полностью вакцинированы против коронавируса. Три четверти не были вакцинированы вообще, а 24% получили только одну из двух необходимых доз вакцины.

"Результаты этого исследования главным образом показывают риск госпитализации для тех, кто не вакцинирован или вакцинирован только частично",

- сказала соавтор исследования, статистик Кембриджского университета Анне Пресанис.

Все образцы вируса были секвенированы, чтобы установить, каким штаммом коронавируса пациенты были заражены. В чуть менее 80% случаев заражение вызвал альфа-штамм, в остальных - дельта.

Примерно 2% зараженных были госпитализированы в течение 14 дней после первого положительного теста. Принимая во внимание факторы, способствующие тяжелой болезни Covid-19, в том числе возраст, этническую принадлежность и статус вакцинации, ученые пришли к выводу, что риск госпитализации с дельта-штаммом был в два раза выше, чем с альфа-штаммом.

Пока данные исследования обобщались, очень заразный дельта-штамм резко распространялся. По мнению автора, с дельта-штаммом сейчас связано более 98% новых случаев коронавируса в Великобритании.

"Мы уже знаем, что вакцинация - отличная защита против дельты, - сказал соавтор исследования, консультант-эпидемиолог Национальной инфекционной службы Великобритании Гавин Дарбера. - Очень важно, чтобы те, кто не получил две дозы вакцины, сделал это по возможности скорее.

Не хватает информации о ранних болезнях

В качестве одного из недостатков своего исследования авторы называют факт, что в исследования не были включены данные о ранних болезнях пациентов. Таким образом, нельзя исключать, что у здоровых людей все-таки не всегда есть больший риск заболеть в более тяжелой форме, или же риск не столь высок, как установлено в исследовании.

Кроме того, возможно, что во время исследования изменились критерии, по которым больницы принимают пациентов. Ученые хотя бы пытались в рамках возможного снизить эти факторы в своих подсчетах.