В Латвии появится еще одна политическая сила - Партия бойкота

Задача партии - объединить в своих рядах более 20 000 граждан Латвии.

"Только у мощных партий есть возможности реализовать партийную программу, предотвратив гибель Латвии и добившись ее развития и становления страной благосостояния и народного управления", - говорится в сообщении создающейся политической силы к СМИ.

Партия бойкота собирается реализовать политическую борьбу, "отдавая предпочтение ненасильственным методам борьбы". По словам Раймо, главное отличие партии в том, что в ней согласуется "широкое движение народного бойкота, которое продемонстрировало свою силу на последних выборах, когда не голосовало 66% обладающих правом голоса".

На должность председателя правления Партии бойкота номинирован Раймо, а кандидатом на должность председателя думы выдвинут Страздс.

Декларация основания партии будет зачитан она собрании в воскресенье, 29 августа, в полдень.

Раймо также заявил, что Регистр предприятий отказался проверить учредительные документы "Партии бойкота".

Архив агентства LETA свидетельствует, что в течение последнего года Раймо регулярно принимал участие в акциях протеста против ограничений Covid-19. Служба государственной безопасности (VDD) признала, что представители "Фронта народной власти" в прошлом году были одними из наиболее активных призывателей к нарушению установленный в связи с пандемией Covid-19 ограничений. Поэтому VDD обратилась с информацией в Генеральную прокуратуру, чтобы начать процедуру прекращения деятельности организации.