Фото ⟩ Необычное зрелище в Швейцарии: транспортировка коров с помощью вертолета

Галерея: Транспортировка коров в Швейцарии

С помощью вертолета были увезены десять коров из округа горы Клаузенпасс. Услуги вертолета пришлось использовать только для тех коров, которые в результаты травм или проблем со здоровьем не могли преодолеть столь сложную дистанцию по крутым склонам.

В конце пусти коров ждали крестьяне, которые помогли освободит их от тросов.

Один из крестьян рассказал СМИ, что все "летающие коровы" чувствуют себя хорошо, ничего необычного в них замечено не было.

Десять коров - это небольшое число, так как всего местное стадо состоит из более чем 1000 коров. Остальным животным пришлось спускаться самим.