Сб, 28.08.2021
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Фото ⟩ Необычное зрелище в Швейцарии: транспортировка коров с помощью вертолета

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу в небе Швейцарии какое-то время открывался необычный вид. Несколько коров, которые все лето паслись на вершинах Швейцарских Альп, с помощью вертолета были транспортированы в другую округу, сообщает Reuters.

Галерея: Транспортировка коров в Швейцарии 

С помощью вертолета были увезены десять коров из округа горы Клаузенпасс. Услуги вертолета пришлось использовать только для тех коров, которые в результаты травм или проблем со здоровьем не могли преодолеть столь сложную дистанцию по крутым склонам.

В конце пусти коров ждали крестьяне, которые помогли освободит их от тросов.

Один из крестьян рассказал СМИ, что все "летающие коровы" чувствуют себя хорошо, ничего необычного в них замечено не было.

Десять коров - это небольшое число, так как всего местное стадо состоит из более чем 1000 коров. Остальным животным пришлось спускаться самим.

Все коровы отправятся в местные поселок Ундербоден, чтобы готовиться к ежегодному параду коров, пишет Reuters.


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