Польша сообщает о росте потока нелегалов со стороны Беларуси

Указывается, что среди задержанных была группа из 14 сирийцев, которых ожидал на границе их соотечественник, обладающий видом на жительство в Швеции. Как пишет польское информагентство PAP, мужчина предположительно намеревался увезти нелегалов на автобусе вглубь страны или доставить их на территорию других государств ЕС. Его также задержали по подозрению в пособничестве лицам, совершившим нелегальное пересечение границы. Польские пограничники ожидают, что в выходные ситуация останется напряженной.

По данным PAP, с начала августа в Польше было зафиксировано более 3200 попыток нелегально пересечь границу страны со стороны Беларуси. При этом было задержано 950 иностранцев. К 27 августа в центрах содержания мигрантов в Польше находилось около 1100 человек.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 27 августа сообщил о начале строительства забора высотой 2,5 метра на границе с Беларусью для решения проблемы нелегальной миграции.

Страны Балтии и Польша обвинили Беларусь в "гибридной войне"

Польша, Литва, Латвия и Эстония обвиняют Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа.