Силовики начали приходить к людям из базы данных ФБК и в регионах РФ

По его данным, к вечеру этого дня число россиян, оказавшихся в подобной ситуации, достигло 1312 человек. Это не только москвичи, но и жители Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Самары, Саранска, Тулы, Ярославля, Саратова и Саратовской области. Речь идет, в первую очередь, о тех, кто попал в базы данных сайтов "Свободу Навальному" и "Умное голосование", а также переводил пожертвования ФБК.

Подобные визиты в столице начались еще 17 августа. Среди прочих, силовики приходили к журналисту Илье Азару и политику Дмитрию Гудкову, который уехал из России. Полицейские в штатском в ходе таких посещений ​​предлагали написать заявление об утечке данных на структуры находящегося в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального.

В сливе данных подозревают экс-сотрудника ФБК

В середине апреля пользователям, зарегистрировавшимся на платформе кампании "Свободу Навальному", запущенной 23 марта, стали приходить письма с угрозами. Фонд борьбы с коррупцией признал, что часть личных данных была похищена. В конце мая команда Навального заявила, что за взломом базы с личными данными сторонников оппозиционера стоит бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко.